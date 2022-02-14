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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

光寶科去年EPS 6.01元、年增4成 創歷史新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

光寶科技（2301）今（14）日舉行2021年第四季法說會，2021年全年營業淨利130.42億元，年增28 %；稅後淨利達138.87億元，每股稅後淨利(EPS)為6.01元，年增39%，2021全年度獲利率和每股淨利均創下歷史新高。

光寶科技總經理邱森彬表示，2021年營收年成長達10%，不包含2020年處分之事業單位；不論銷貨毛利、營業淨利與稅後純益均創歷史新高，獲利成長幅度更是超越營收成長，實現優質獲利成長的目標。

他也表示，光寶持續執行以市場為導向的成長策略，2021年大幅增加RD研發費用逾2成，主要投資在光電、雲端、車用電子及5G/AIOT產品。 這些產品與過去光寶提供給客戶的OEM、ODM最大的不同，在於光寶不再只是依客戶需求而提供產品設計製造的服務，而是依市場未來的需求，透過自主研發，提供市場系統性的解決方案。

此外，5G/AIOT及車用電子產品在過去二年已陸續完成與客戶認證的工作，隨著未來市場的增長，將成為帶動光寶未來持續成長的動能。

2021年光寶科技部門中，光電部門2021年營收佔整體20%，雲端及物聯網部門年營收則佔整體之27%，資訊及消費性電子部門年營收佔比達53%。

去年筆記型電腦、遊戲機電源供應器，及雷射多功能事務機種出貨順暢，加上鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升，皆較去年持續成長。

光寶科 營收 車用電子

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