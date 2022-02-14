億光1月營收月增1.27% 法人：整體營運體質持續轉佳
億光（2393）1月營收18.66億元，月增1.27%、年減8.02%。群益投顧說，因公司發展策略著重於利基型產品(如 Mini LED、不可見光、車用產品)，有助於避開中國大陸廠商低價競爭，整體營運體質持續轉佳，投資可維持區間操作。
群益投顧表示，億光第1季雖受到春節假期影響，工作天數相對短少；但因去年第4季市場需求不如預期，營收基期已降低，公司預期季1季整體出貨表現相對穩定。考量營收規模持穩，預估毛利率維持去年第4季表現。
群益投顧說，2022年預估 Mini LED 背光、車用、不可見光產品出貨持續增長，但先前受惠於宅經濟引導的家電、 NB 相關需求將相對轉弱。獲利考量營收小幅增長，產品價格在大廠擴產後不易上漲，預估毛利率維持2021年水準。
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