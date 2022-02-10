估DRAM、NAND價格走勢正面 威剛1月營收年增13%

記憶體需求穩健升溫，記憶體模組大廠威剛（3260）今日結算1月營收為33.21億元，月增1.7%、年增13.3%。

威剛董事長陳立白表示，由於三大DRAM廠的供給成長幅度有限，隨著下游庫存調整告一段落，DRAM現貨價自去年12月已止跌反彈，本季合約價也將落底；至於NAND Flash供應商公告生產線問題，目前正在評估影響程度，但威剛貨源多元且穩定，無供貨疑慮，預期此事件有助於NAND Flash後續價格發展。公司看好在價格基期偏低的態勢下，今年上半年備貨需求將陸續回籠，兩大記憶體價格可望漸入佳境。

陳立白進一步指出，今年第1季NAND Flash市況比先前樂觀，雖然上游產能變數較多，但本季合約價修正幅度將較去年第4季收斂，價格走勢轉趨穩定，有助於終端需求提升。若SSD、手機應用需求逐漸增強，NAND Flash的價格底部也有機會在今年第2季出現。整體而言，2022年DRAM及NAND Flash兩大記憶體都會是不錯的一年。

至於鎧俠、威騰公告3D NAND Flash工廠發生原料受汙染問題，威剛表示，目前尚在評估對全球供應鏈的影響範圍及時間，不過整體而言，這個消息將有利於NAND Flash價格支撐。同時因鎧俠與威騰未提出何時可恢復生產的具體日期，下游供應鏈在庫存備料上也可望啟動即時因應對策，對後續價格走勢相對正面。

全球元宇宙議題發酵之際，陳立白也強調，不論是建構元宇宙的基礎建設，或是終端應用裝置，都可以看到記憶體的商機無限。威剛不僅已做好相關產品布局，包括工控DDR5記憶體模組、高速傳輸的PCIe Gen5 x4 SSD，都將率先搶進伺服器、5G網通、高效能運算電腦、電競及創作者等應用商機，甚至也是亞洲同時做DRAM、NAND Flash應用產品的最大上市公司，因此在元宇宙的新創舞台上，威剛絕對會積極參與。

在新事業方面，威剛旗下威速登電動三輪車在物流業者的引頸期盼催貨下，將在今年上半年開始小量出貨給物流業者，下半年可望大量出貨，正式加入台灣綠色物流行列。

威剛表示，除傳統都會型物流使用外，下一步將以保溫/保冷功能進軍農漁畜、果菜、花卉市場以及小型商家運輸使用，同時主打外銷市場的電動三輪車充電款也會在今年第二季開始送樣，預期今年第四季之前可進入量產，加速拓展威速登電動三輪車營運版圖。

威剛1月產品結構，DRAM產品營收比重48.79%，SSD占比32.27%，記憶卡、隨身碟與其他產品為18.94%。