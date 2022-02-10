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大中1月營收3.52億元 創歷史新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

MOSFET廠大中（6435）今（10）日公告1月營運表現，受惠市場對MOSFET需求持續強勁之下，推升大中1月營收站上3.52億元，月增34.21%、年增33.79%，創單月歷史新高紀錄。

展望MOSFET產業後市，董事長薛添福先前曾說，MOSFET市場需求依舊高於供給，且當前供需吃緊情況將至少延續到2022年上半年，而大中將會在2022年推出碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等第三代半導體材料新品，使營運增添成長動能。

業界指出，在晶圓代工新產能尚未到位情況下，且8吋和6吋晶圓代工產能依舊吃緊的狀況下，加上國際IDM大廠歷經2021年中的疫情影響產能供給，目前依舊尚未完全回復，使MOSFET仍呈現供不應求的市況。

另外，在終端應用部分，大中主要聚焦在低壓MOSFET領域，並應用在PC領域，不過為了拓展市場，大中已經投入中高壓MOSFET市場，將可望在未來幾年逐步發揮綜效，屆時將可望順勢切入電源供應器、通訊、面板及車用等相關終端市場。

晶圓代工 第三代半導體

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