電競風扇需求旺 動力科技1月營收攻高

動力科技（6591）公告2022年1月合併營收1.87億元，受惠於比特幣、乙太幣等虛擬貨幣之行情，因疫情、農曆春節長假效應，推進消費者對電競NB/PC、顯示卡等的需求大幅提升，帶動公司電競相關散熱風扇產品出貨暢旺，挹注1月營收較去年同期成長19.10％，改寫歷史單月營收同期新高的記錄。

動力表示，1月營收成長主要受惠於公司旗下電競相關散熱風扇產品銷售業績成長所致，尤其是支援NVIDIA RTX 3050系列顯示卡因已正式於1月底開賣，帶動系統廠對於中低階電競用散熱風扇進入密集鋪貨階段，拉升1月整體電競散熱風扇業績比重，是公司1月營收改寫歷史同期新高的重要關鍵。

據NVIDIA表示，75%的玩家依然在使用GTX GPU，主流市場將逐步升級到光追加持的RTX產品，在DLSS技術加持下，RTX 3050的在主流1080P PC遊戲中的幀數可輕鬆穩定在60FPS+，完全取代GTX 1650及更入門產品。根據過往的經驗來看，中低階顯示卡的需求量較高階款來得大，動力科技有望迎來新一波電競升級所帶來的強勁下單力道，助力第一季營運淡季表現不俗。

展望2022年第一季，動力維持審慎樂觀看法。受惠於電競元宇宙、NFT 應用、虛擬貨幣趨勢帶動下，催升主要下游客戶對於公司旗下的散熱風扇產品需求持續增溫，除了中低階電競用散熱風扇穩定出貨外，亦包括AMD Radeon RX 6000S的問市，以及待推出的NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti等多款繪圖顯示卡，良好的訂單能見度，皆墊高公司整體營運規模持續放大，不僅如此，包括5G伺服器、車用、智慧家電等相關利基型散熱風扇產品亦同步保持良好業務拓展，各事業齊步推進動力今年整體營運有望向上成長。