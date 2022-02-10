力成1月營收72.43億元 比前月微減

封測大廠力成（6239）今日公布2022年1月合併營收為72.43億元，月減1.04%，但比去年同期60.93億元，增加18.87%。

力成執行長謝永達在農曆春節前的法說會表示，本季儘管進入季節性淡季，但力成三大產品訂單仍然強勁，預估和去年同期比，仍有二位數增幅，且預估在邏輯晶片產能及超豐今年營運持續加持，他對力成今年營運抱持「非常樂觀」。

至於力成美光西安廠合作案到今年4月合約到期，謝永達表示，公司提出應對策略，強調雙方應還會維持一段時間，力成也提出售西安廠給美光的提案，透 過這項退場機制，共創雙贏。

謝永達說，如果美光願承接力成西安廠，力成將會在台灣力成的起家厝，重建新的封裝產線，承接台灣記憶體客戶，如果因西安廠合作中止，預料影響營收也會很短暫。

至於英特爾出售大連廠給南韓SK海力士，謝永達表示，SK海力士已針對大陸快閃記憶體事業，另成立Solidigm公司，未來仍會與力成維持穩固的合作關係。