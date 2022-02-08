達運去年虧損6.49億元 每股虧0.98元

營運有轉機的友達（2409）旗下背光模組廠達運（6120）今（8）日董事會通過去年財報，受惠於去年底業外認列蘇州廠處分利益，Q4單季轉盈，稅後純益達9378.9萬元，每股純益約0.14元。達運全年虧損收斂至6.49億元，每股虧0.98元。

達運精密去年第4季營收54.09 億元，季減0.7%、年增 20.1%，毛利率2.32%，季增1.51個百分點、由前年同期轉正。在業外認列蘇州廠處份利益挹注下，單季轉盈，純益達約 9378.9 萬元，每股純益約 0.14 元。

達運精密因應生產營運調整、活化資產，去年6月宣布處分蘇州廠辦，處分利益估達約人民幣1.23億元 （約合新台幣 5.34 億元），認列於去年第4季財報中，處分完成後，達運大陸將以吳江、廈門等地作為主要生產據點。

累計達運精密去年營收達 202.84 億元，年增41.9%，毛利率 - 0.02%、較前一年大幅改善，且在業外挹注下，全年虧損也大幅收斂至6.49億元，每股虧0.98元。

達運精密近年持續將既有背光產品線朝高值化布局，過去兩年營運也正逐月、逐季改善中。所發展的精密金屬遮罩 （FMM） 業務，雖受陸廠 OLED 開案量下滑，仍看好是未來關鍵成長動能之一。