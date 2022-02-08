景碩元月營收改寫歷史次高 ABF載板三雄股價同歡

IC載板廠景碩（3189）公布2022年1月自結合併營收33.59億元，較去年12月逆勢成長5.96％、較去年同期25.12億元成長達33.69％，改寫單月歷史次高。今（8）日景碩股價上揚逾3%，早盤高點來到每股212.50元。

景碩為台系ABF載板廠商，ABF產能位居第三。景碩產品涵蓋印刷電路板、BT載板、傳統PCB板與IC載板等，法人指出，景碩去年第三季產品組合中，消費性產品佔13%、網通應用佔2%、基地台佔14%、手機佔39%、傳統PCB佔6%、其他26%，且受惠於ABF載板比重提升，使得毛利率也跟著顯著提升。

景碩在ABF載板最大客戶為美系CPU客戶，受惠於客戶推出新產品、需求暢旺積極追單，景碩2021年ABF載板價格年增雙位數，法人看好景碩今年ABF價格可望持續有雙位數成長。法人進一步表示，去年第四季適逢季底手機對BT載板、隱形眼鏡營收進入盤點與庫存調整，景碩待第二季營運動能將隨中系手機回穩、美系零組件開始放量帶動下，營收將再呈現一波成長動能，且將延續季成長至第三季。

今日早盤同為ABF載板的欣興（3037）股價也上揚1.23%、南電（8046）更是有3%以上的漲幅。