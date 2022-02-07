信邦超旺 元月營收創新高
電子零組件廠商信邦（3023）自結1月合併營收為23.53億元，較去年1月21.12億元成長11.44%，與去年12月21.73億元成長8.32%。
信邦指出，受惠汽車、醫療及工業應用等產業需求增加，1月合併營收23.53億元，在新年度的開始，已超越去年11月營收22.51億元之高點紀錄，並首次超越23億元，創公司成立以來單月營收歷史高點。
醫療產業1月之出貨分別較去年同期成長11.69%及去年12月成長19.32%；汽車產業1月之出貨分別較去年同期成長12.97%及去年12月成長29.31%；綠能產業1月之出貨分別較去年同期成長0.82%及去年12月成長2.59%；工業應用產業1月之出貨分別較去年同期成長13.19%及去年12月成長8.62%；通訊及電子週邊產業1月之出貨分別較去年同期成長21.39%及去年12月成長1.94%。
就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔72.33%；連接器及零組件銷售佔27.67%。
在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔27.89%；綠能及節能產業佔25.33%；通訊及電子週邊產業佔24.96%；汽車產業佔12.64%；醫療及健康照護產業佔9.18%。
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