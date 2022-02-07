航太扣件助攻 神基元月營收逆勢成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

強固型工業電腦品牌神基投資控股今 （7）日公布一月份自結合併營收為26.44億元，較去年同期的25.82億元成長2.39%，甚至比去年12月還月增4.67％。

該公司表示，強固型電腦及綜合機構件（含汽車機構件）均比於去年同期均略增，但成長幅度較大的為航太扣件，年增超過30%，成長相當強勁。

法人認為，神基（3005）今年2022年營收可望持續年增8至12%，並預期其毛利率可緩步回升。

去年3月神基轉型為控股公司，除原有的強固PC、NB機構件、汽車機構件、航太之外，新增機電能源事業群 (漢通科技)。 漢通科技由強固型PC中分割出來，主因為強固PC多為自有品牌，是把代工的產品分割出來，其營業項目有工業面板、能源、模具打樣服務等。目前漢通佔神基營收比重不算高，基期較低，預估2022年漢通營收成長約10至15%。

營收 神基 航太 面板 工業電腦

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