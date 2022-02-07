航太扣件助攻 神基1月營收創2007年來同期新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

強固型電腦大廠神基投控（3005）營運回溫，今（7）日公布1月營收26.44億元，月增4.7%、年增2.4%，為2007年來同期新高。展望今年營運，法人預估，神基今年強固電腦業務將延續去年趨勢持續成長，加上零組件缺料情況有望紓解，將帶動整體營運向上，預期今年營收表現將優於去年。

神基因應2月農曆春節，客戶提前在元月拉貨，帶動1月營收來到26.44億元，月增4.7%、年增2.4%，為2007年來同期新高。

神基指出，1月強固型電腦、綜合機構件等產品線出貨營收皆有增長，其中航太扣件業務成長幅度較大，年增幅逾三成。

法人預期，神基今年強固電腦業務將延續去年趨勢持續成長，目前汽車零組件業務也將成長，加上零組件缺料情況有望紓解，將帶動整體營運向上，預期今年營收表現將優於去年。同時，由於料件供應好轉，預期毛利率也將增長。

神基為全球第二大強固電腦廠商，僅次於日商Panasonic，產品廣泛應用在汽車、石化、能源、軍警、礦業等市場，去年強固電腦業務占神基營收約達45%。

為穩固強固事業，神基今年元月就推出全新的ZX10全強固型平板電腦，鎖定公共安全、公用事業、能源、交通運輸和物流、製造、汽車和國防等產業。

神基董事長黃明漢先前表示，隨著 Android 的不斷普及，越來越多的產業用戶正在尋找堅固耐用的 Android 解決方案，以享受它所提供的多功能性，即使在惡劣或嚴峻的環境中工作也是如此。

神基2021年營收為300.84億元， 年增8.1%。主要受惠強固電腦業務成長，加上綜合機構件業務、汽車零組件業務也同步增長所致。其中，綜合機構件業務因近年新冠疫情帶動居家工作（WFH）、遠距教學及「宅經濟」等需求，激勵該產品線營運繳出高水準表現。

神基 營收 航太 汽車零組件

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