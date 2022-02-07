新春開紅盤 散熱模組廠盤中股價齊揚

散熱模組族群今（7）日開紅盤股價表現搶眼，泰碩（3338）大漲高達8%、雙鴻（3324）上揚逾5%，其餘如建準（2421）、力致（3483）漲幅也都有4%以上、奇鋐（3017）也有2.9%的漲幅，散熱族群股價新年迎紅盤。

雙鴻今日盤中高點來到每股232元，創波段新高，股價改寫近一年來新高。雙鴻今年伺服器訂單滿手，包括英特爾新一代伺服器平台Eagle Stream陸續擠下對手，拿下更多客戶訂單，加上既有英特爾伺服器平台Whitley持續出貨、並取得新客戶訂單，今年營收成長可望超越原本年增20%的目標。

建準去年前三季因為搬家，無法處理市場急單，只能維持基本盤，不過，去年第3季在中國大陸北海廠擴增200萬台產能之下，營收已回升，因此去年第3季營收、獲利表現已是谷底。法人指出，由於建準大吃伺服器訂單，且伺服器風扇本季訂單明顯升溫，2022年更是具有相當成長性，預估建準今年營收將有雙位數成長，營收持續改寫新猷。

建準今日股價盤中高點來到每股44.35元。

安力-KY（5223）今日也公告2022年1月營運成果，元月合併營收為2.12億元，創歷年同期次高。該公司表示，一月通常為該產業淡季，但因疫情加速驅動各項科技智慧生活發展，各項電子產品出貨暢旺，連續兩年一月份營收呈現淡季不淡。

安力-KY去年1月營收為2.63億元歷史新高，今年元月則改寫歷年同期次高，年減19.3%、月減僅1.3%。該公司指出，目前各國皆積極發展各種新創科技以因應疫後新生活的需求，各類電子產品不斷進化升級，帶動電子上下游產業蓬勃發展，安力-KY可望受惠。