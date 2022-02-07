法人：聯發科今年毛利率可望優於2021年

聯發科（2454）5G、WiFi-6 帶動業績持續成長，群益投顧調升投資評等至買進。

群益投顧表示，受到 5G、 WiFi-6 出貨成長帶動，預期聯發科公司營收、獲利將可維持在成長軌道上，加上特別股利之後，預期 2022 年每股將配發 72~76 元現金股利，以 2022 年獲利評價，目前評價位於歷史本益比區間中下緣位置，加上目前現金股息殖利率接近7%具有下檔保護，故將投資建議調升至買進。

聯發科 2021 年營收 4,934.15 億元，年增53.16%，每股稅後純益(EPS)70.56元。

群益投顧說，2021 年疫情逐漸緩和之後，各國政府將持續布建 5G 網路作為刺激經濟成長的政策，提升 5G手機出貨量，疫情後全球對電子產品需求未減導致晶片供不應求，各式晶片均出現量、價均增的盛況，尤其又以拿到穩定晶圓產能的大廠受惠更深，四大產品線營收皆出現明顯成長。2021 年晶片處於賣方市場，有利於銷售較高規格的產品提升公司產品組合，毛利率提升至46.94%，稅後淨利 1,114.22 億元，年增172.31%，EPS70.56元。

群益投顧展望 2022 年，全球 5G 手機晶片持續成長，成為營收成長主要動能之外，頻寬升級需求帶動的網通晶片升級也是另一成長動能，由於 WiFi-6 主晶片價格較 WiFi-5晶片高出一倍以上，故晶片規格提升亦顯著帶動營收成長動能。因 5G 晶片出貨持續成長，加上較高規格的網通晶片出貨比重提升，產品組合將有持續提升的機會，預期毛利率將優於 2021 年的水準。