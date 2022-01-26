旺宏獲利創高股價今大漲 南亞科、華邦法說受矚目

記憶體大廠旺宏（2337）去年營收及獲利雙創歷史新高，去年全年每股稅後純益高達6.48元，也是26年來新高，去年全年的營運表現大幅優於市場預期下，今（26）日旺宏股價一度大漲逾6%，同為記憶體大廠的南亞科（2408）今日下午也將舉行法說會、年後華邦電（2344）接續登場，預料都將是市場關注重點。

旺宏去年因主要產品不僅下游需求強勁，同時，產品價格去年更出現多次調漲，再加上該公司去年出售6吋廠認列業外獲利，旺宏去年全年度營收及獲利雙雙創下歷史新高，去年合併營收505.72億元，年增27.06%，全年稅後純益119.63億元，年增125%，全年每股稅後純益6.48元，也是26年新高水準。

旺宏去年在漲價效應下，全年平均營業毛利率回到四成以上水準，達到41.6%，年增7.9個百分點，全年平均毛利率也是近10年來最高，同為記憶體廠的南亞科、華邦電，去年同樣受惠下游需求強勁、產能滿載，及漲價效應，因此，南亞科及華邦電去年財報也受到市場關注，其中，南亞科將在今（26）日下午舉行法說並公布去年財報，而華邦電則是在年後，2月11日舉行法說會。

旺宏受到去年業績表現亮眼，且公司對今年第一季營運展望持續樂觀，今日旺宏股價出現強勢上漲，盤中股價一度大漲逾7%，股價今日盤中高點來到41.55元，股價一度觸及季線關卡，也帶動記憶體股今日多呈現上漲表現。