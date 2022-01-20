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力智、世芯 最快明日叩關千金股

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

華碩（2357）旗下電源管理IC廠商力智在1月13日以每股589元掛牌上市之後，股價持續上攻，20日收在983元，最快明日就可挑戰成為第12家千金股。另一家也有機會成為千金股的廠商是特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661），今日也漲逾半根停板，收在976元。

力智承銷價為589元，13日掛牌上市以800元開出，到今日為止的六個交易日中，每天都至少收在持平以上，盤中最低也有775元，今日更是一口氣攻上漲停價983元，上漲89元，千元大關已近在咫尺。

對於市場期待力智有機會成為千金股，該公司董事長許先越日前於上市掛牌典禮後受訪時指出，會專注本業，至於市場對公司的評價無法掌控，感謝投資人支持，力智會努力把該做的事情做好。

力智主要股東除了華碩，還有聯電（2303）旗下士鼎創投，以及力積電旗下的富碩投資。

華碩 創投

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