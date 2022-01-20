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三星電子傳提前撤出LCD 面板雙虎早盤聞聲齊漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

南韓三星顯示器公司（Samsung Display）原預計在今年底結束液晶顯示器（LCD）業務，媒體報導指出，三星考慮提早在6月就退出LCD市場，研調機構看好面板雙虎可望享有轉單效應，消息激勵友達（2409）、群創（3481）今（20）日股價強漲，彩晶也是上漲的攻勢。

南韓媒體BusinessKorea報導，三星顯示器公司（Samsung Display）為強攻高階Mini LED電視市場，將提早半年在6月南韓僅存的一座面板廠，研調機構看好，友達和群創可望享有轉單效應，預估三星今年對友達和群創採購LCD電視面板的總數量可望超過1,000萬片，年增約14%。

友達去年12月營收317.66億元，月增2.9%，年增10.1%，是去年第4季單月新高；累計第4季合併營收930.34億元，季減6.1%，年增15.5%；合計2021年全年合併營收3,706.85億元，年增36.8%，為近七年新高。

友達今日以22.15元開高，一度拉高至22.9元，盤中漲幅逾4%；群創早盤以18.6元開高，一度拉高至19.1元，盤中漲幅2.71%；雙虎齊漲之外，彩晶（6116）也是上漲表現，盤中漲幅3.58%。

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