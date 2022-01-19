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弘凱光電掛牌上市主攻三大市場 早盤漲幅達27%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED光電整合元件及光電感測元件結合封裝廠商弘凱光電（5244）今（19）日正式掛牌上市，今以承銷價每股41元正式掛牌，早盤股價高點來到52.3元，漲幅達27.5%，弘凱光電在智能家居、車用光源、亮化顯示三大市場提供LED光電元件及整合服務，市場看好未來營運展望。

弘凱光電2021年第三季每股盈餘3.65元，已優於2020年全年度的營運表現，且去年全年營收為12.42億元，較2020年度成長34.61%，創歷史新高，且最近二年度的營業毛利率均能維持43%以上，截至2021年第三季營業毛利率更高達48%，優於LED同業，弘凱光電經營及產品極具競爭力。

弘凱光電表示，該公司在終端產品包括筆電、藍牙耳機、電競周邊產品、各式車燈、車內顯示光源、玻璃顯示屏及消毒感測等市場，另外為領先市場布局，團隊持續深耕LED整合IC具感測應用新產品，以獲取未來汽車、家電及行動裝置智慧感測市場商機，未來營運成長可期。

弘凱光電表示，隨5G、人工智慧、感測應用及車用市場之需求穩定成長下，將帶動終端應用領域需求更加廣泛、活絡，且該公司未來也將朝向光能與電能結合的智慧光源封裝領域發展。

此外，弘凱光電也強調，該公司為提升營運產能，已於中國大陸江蘇省南通市興建新廠，預計2023年1月開始貢獻產能，而能為弘凱光電的營運規模挹注新成長動能。

光電 LED

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