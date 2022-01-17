飛捷今年營收拚雙位數增長 早盤上揚逾1.7%
端點銷售電腦（POS）廠飛捷（6206）今年營運續拚雙位數成長，該公司今（17）日早盤上揚逾1.7%。
據了解，飛捷近期接單暢旺，加上去年第4季缺料問題逐步舒緩，帶動去年第4季合併營收達16.63億元，為近3年以來單季新高水準，逐步擺脫谷底。累計飛捷去年全年合併營收為51.85億元，年增率達17%。
展望今年，首季雖有農曆春節長假，但遞延出貨帶動下，今年首季飛捷營運可望淡季不淡。
此外，同為POS的振樺電（8114），去年第4季營收同步創歷史新高，該公司表示，集團商業物聯網(Commercial IoT)強力復甦，同期成長近三成，POS部分重要專案大單受海運甚至是空運壅塞影響，預期出貨持續遞延至2022上半年。
振樺電也強調，與聯想就全球500強市場及華碩（2357）就供應鏈的合作展開，在外部環境干擾下雙方團隊仍積極推進，中長期綜效貢獻可望逐步發酵。
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