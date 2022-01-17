快訊

海底兩萬哩的突襲：東加火山大爆發的「全太平洋衝擊」

獨／F-16V墜機與有毒氣體外洩有關？空軍揭實際情況

飛捷今年營收拚雙位數增長 早盤上揚逾1.7%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

端點銷售電腦（POS）廠飛捷（6206）今年營運續拚雙位數成長，該公司今（17）日早盤上揚逾1.7%。

據了解，飛捷近期接單暢旺，加上去年第4季缺料問題逐步舒緩，帶動去年第4季合併營收達16.63億元，為近3年以來單季新高水準，逐步擺脫谷底。累計飛捷去年全年合併營收為51.85億元，年增率達17%。

展望今年，首季雖有農曆春節長假，但遞延出貨帶動下，今年首季飛捷營運可望淡季不淡。

此外，同為POS的振樺電（8114），去年第4季營收同步創歷史新高，該公司表示，集團商業物聯網(Commercial IoT)強力復甦，同期成長近三成，POS部分重要專案大單受海運甚至是空運壅塞影響，預期出貨持續遞延至2022上半年。

振樺電也強調，與聯想就全球500強市場及華碩（2357）就供應鏈的合作展開，在外部環境干擾下雙方團隊仍積極推進，中長期綜效貢獻可望逐步發酵。

飛捷 營收

延伸閱讀

仁寶平鎮廠染疫 未被停工

鏡頭新技術大改革 大立光 玉晶光不再悶悶不樂

香港防疫收緊空運 林鄭：部分食藥電子恐漲價甚至缺貨

國泰空運運能僅剩疫前20%！香港物流成本、物價恐齊飆

相關新聞

科技股基本面續強法人：AI、5G震盪搶反彈

每當美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息，導致股市震盪，但貨幣政策正常化代表經濟前景強勁，且象徵風險情緒的美元指數、高收益債...

矽晶圓族群 能見度高

國際半導體產業協會指出，2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將較2021年成長10%，突破980億美元的歷史新高，再次出...

華碩線上尾牙 19日登場

PC品牌大廠華碩將於19日舉行線上尾牙，表演將由員工擔綱演出，據悉，華碩除了規劃線上現金抽獎外，過往尾牙最大獎項汽車今年...

體驗虹夕諾雅 谷關空靈之美

抱著恩寵的心情，三年間、四度造訪虹夕諾雅 谷關，這個日本星野集團在台灣精心打造的奢華溫泉度假村。年復一年，清新空靈依舊、...

鼎元滿單 挑戰雙位數成長

感測元件市況今年持續看好，感測元件大廠鼎元（2426）去年全年營收大幅成長逾三成，今年感測元件接單仍維持滿載，仍將是今年...

勝品去年每股估賺4.5元 奇偶可望創六年最佳紀錄

安控廠去年受惠美中貿易戰轉單效應，加上疫後美國市場需求回溫，營運重返成長軌道，其中，以ODM代工的勝品（6556）表現最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。