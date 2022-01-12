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宏碁小金虎出閘 海柏特股票公開發行申報生效

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁（2353）又有ㄧ小虎「虎虎生風」！旗下海柏特股份有限公司向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今（12）日生效，股票代號為6884。

海柏特辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共16,210仟股，每股面額新台幣壹拾元整，發行股份金額為新台幣162,100仟元整。

2020全年度合併營收為4.56億、EPS 0.38元；2021上半年度合併營收為2.45億、EPS 0.5元，其獲利表現已超越2020一整年度。

海柏特股份有限公司成立於2018年，專注於多元3C品牌的產品售後服務及維修，包含筆電、桌機、手機、家電與印表機等；從台灣總部出發，深耕亞太市場，分別於馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及越南等地成立子公司，目前海內外已有近千個服務據點，為企業、消費者首選的售後服務夥伴。

此外，因應全球英語系客戶服務需求，海柏特以菲律賓為據點，提供跨境的商業流程外包服務，例如國際客服支援(BPO, Business Process Outsourcing），協助全球各地品牌落地，提供區域性的服務。

海柏特台北松信旗艦服務中心將於1月22日正式開幕，開幕期間提供多元品牌電腦免費健診服務；同時，海柏特也自元月份起於台灣地區首發海柏特訂閱式服務「 HighCare 服務卡」，提供多品牌筆電、桌機於保固內外的維修保養服務。

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