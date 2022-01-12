疫情升溫中壢廠停工 宏致早盤股價挫逾2.5%

特斯拉供應鏈、連接器廠宏致（3605）昨（11）日公告，桃園中壢總部有五名員工確診，導致組裝生產線暫時停工，粗估約影響營收2%以內。受此影響，該公司今（12）日早盤股價下跌超過2.5%。

宏致是這波本土變種病毒疫情興起之後，第一家停工的電子廠，大桃園地區廠商全面警戒。

宏致強調，本次桃園總部暫時停工，該棟總部樓層共四層樓，一至三樓層的員工 多為行政管理人員，四樓設有組裝線，其產能僅占本公司連接器產能約 3%，對集團整體營收其影響有限，約2%以內。

宏致表示，本公司台灣主要產區為精工中心，桃園中壢總部與精工中心禁止跨廠區上班，同時增加消毒次數、全天配戴口罩、以及拉開人與人之間的距離，謝絕訪客來訪，每日定時量測體溫，及密切關注疫情變化及政策進行調整。

宏致連接器產品主要應用在筆電、無人機、汽車電子（包括倒車雷達，智慧鑰匙，車燈，電池模組介面連接器等、工業產品（如不斷電系統）、雲端網路等領域，並透過交貨國內倒車雷達大廠出貨特斯拉，成為特斯拉供應鏈。宏致去年營收首度衝破百億元、達105.8億元，創新高，年增逾31%。