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LED 今年市場需求前景旺 法人看好富采、億光全年營運

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

LED族群看好今年市場需求下，包括富采（3714）、億光（2393）將分別擴增Mini LED、光耦合器產能，擴增幅度上看五成下，法人機構表示，預估富采、億光全年營運朝正向發展。分析師表示，今年LED市場在Mini LED、車用、背光應用三大市場帶動下，相關業者看好市場需求，

台灣兩大LED廠富采、億光將擴產五成，其中，富采方面，2022年將針對Mini LED晶片、COB封裝、紅光LED擴產，紅光LED、Mini LED占營收比重分別為30~40%、超過20%；富采於去年第4季至今年第1季將擴增Mini LED兩成產能，至2022年底累計擴產將達五成。

億光方面，因光耦合器產能幾乎維持滿載，來自於電動車充電樁、5G基地台、電動車等各種電源管理需求應用旺盛，公司將持續擴增光耦合器產能。2021年初月產能約4.5億顆，目前月產能已達6億顆，預估2022年擴產後月產能將達8~9億顆。

受惠於市場需求帶動且相關公司持續擴產，看好富采、億光今年營運。

LED Mini LED 億光

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