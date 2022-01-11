快訊

長程航班落地篩檢今天啟動 桃機首班機4位驗出陽性

酒駕大執法卻多抓機車族...想少死傷 高市祭絕招

久陽12月營收3.51億年增30% 環保事業未來獲利看俏

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）2021年12月自結合併營收3.51億元，較2020年同期成長30%；2021年合併營收為37.6億元，較2020年同期成長106%。

久陽表示，螺絲本業受惠於主要國家陸續擴大基礎建設，國際鋼鐵市場熱絡，接單前景續旺，加上導入的工業4.0，結合AIoT技術、大數據分析，大幅提高生產力並降低成本，訂單與產量滿載，獲利持續看旺。

子公司榮福公司的屏東崁頂焚化爐興建整改ROT案在2021年12月22日接廠後，除廢棄物處理費及售電貢獻營收外，自收垃圾收入，也大幅挹注營收，下一階規劃廠內設備升級，提升整體效率，以奠定營收穩健增長的重要基礎。孫公司台鋼能源承接的久陽、春日（4544）、春雨（2012）三案場年底已併聯發電，將持續創造穩健的售電收益，並維持與民間案場接洽，太陽能發電收入後續可期。

董事長孫正強表示，循環經濟快速崛起，轉投資環保事業群獲利穩定，集團將持續秉持「零廢棄、全循環」的願景前進。

營收 太陽能發電

延伸閱讀

聯發科業績驚艷 優於預期

華新科 營運 探一年半次低

友達上月營收增2% 彩晶增1%

中美晶上月營收減3% 環球晶減3%

相關新聞

台積營收飆三高 去年登1.5兆

台積電昨（10）日公布去年12月合併營收約1,553.8億元，創新高，月增4.8%，年增32.4%，並推升去年第4季與全...

聯發科業績驚艷 優於預期

聯發科業績驚艷，昨（10）日公布去年12月合併營收為462.02億元，是歷年最旺的12月，也是歷史第三高，月增2.5%，...

研華營收猛 寫三高紀錄

工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美、中國大陸、台灣市場增長，帶動去年12月營收55.62億元、月增7.6%，寫下單月新...

代工五哥 和碩去年營收獨憔悴

和碩（4938）昨（10）日公布去年12月合併營收1,557.8億元，月減1.6%，惟2021全年受到蘋果iPhone ...

中華電 去年EPS 4.61元

5G加持，電信三雄公布2021年營運，中華電信（2412）以每股純益4.61元蟬聯電信每股獲利王寶座；台灣大3.9元居次...

華新科 營運 探一年半次低

被動元件廠華新科（2492）昨（10）日公布去年12月合併營收為29.3億元，下探2020年6月來單月次低，月減近8.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。