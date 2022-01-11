久陽12月營收3.51億年增30% 環保事業未來獲利看俏
久陽精密（5011）2021年12月自結合併營收3.51億元，較2020年同期成長30%；2021年合併營收為37.6億元，較2020年同期成長106%。
久陽表示，螺絲本業受惠於主要國家陸續擴大基礎建設，國際鋼鐵市場熱絡，接單前景續旺，加上導入的工業4.0，結合AIoT技術、大數據分析，大幅提高生產力並降低成本，訂單與產量滿載，獲利持續看旺。
子公司榮福公司的屏東崁頂焚化爐興建整改ROT案在2021年12月22日接廠後，除廢棄物處理費及售電貢獻營收外，自收垃圾收入，也大幅挹注營收，下一階規劃廠內設備升級，提升整體效率，以奠定營收穩健增長的重要基礎。孫公司台鋼能源承接的久陽、春日（4544）、春雨（2012）三案場年底已併聯發電，將持續創造穩健的售電收益，並維持與民間案場接洽，太陽能發電收入後續可期。
董事長孫正強表示，循環經濟快速崛起，轉投資環保事業群獲利穩定，集團將持續秉持「零廢棄、全循環」的願景前進。
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