M31第4季及全年營收同創歷史新高 今年將再創高

台積電矽智財供應商円星科技 (M31，6643）今日公布2021年12月合併營收達1.51億元，年增19.3%，改寫單月營收歷史新高；2021年第4季合併營收季增65.3％達3.64億元，年增19.5％，創下季度營收歷史新高。累計2021全年營收也首度突破10億元大關，達10.11億元，創下單月、單季、全年營收同步刷新歷史紀錄的三高佳績，並持續享有百分之百高毛利率。

M31表示，回顧2021年，公司作為全球少數能提供先進製程的矽智財（IP）開發商並獲得手機晶片龍頭大廠擴大採用，除已順利完成七奈米及五奈米等先進製程的相關訂單外，同時也展開新一代3奈米矽智財解決方案的合作。

M31強調，儘管2021年前三季度受到新冠肺炎疫情影響以及晶圓廠產能吃緊等因素干擾，導致開案進度放緩與已簽約案件營收認列遞延，但從去年第4季營收強勢回歸來看，營運谷底已過。

在後疫情時代下，M31不僅展開與全球矽智財龍頭Arm的合作，更與IC設計服務領導廠商共組策略聯盟，擴大矽智財授權金及權利金的版圖，並協助多家世界頂尖IC設計公司加速IP產品差異化的創新，且深化與全球晶圓廠的技術發展持續開出新的製程平台，為營運長期發展奠定穩固基礎。加上受惠於2021年晶圓代工價格上漲，推升權利金營收年增35%達1.5億元，對M31業績成長帶來明顯助益。

此外，新推出的IP 整合服務NRE接案強勁，將一路旺至2022年，順利打進客製化IoT、影像感測IC、存儲IC等IP供應鏈，無疑在M31成立十週年之際，寫下重要的里程碑。

展望2022年，M31表示，公司將積極強化車規應用的IP產品線，在ISO26262認證下，提供給高階車用客戶安全可靠的車用IP解決方案。

另外，隨5G, AI 與大數據爆發，M31結合IP整合服務將擴展在高速傳輸介面IP的市占率，積極佈局AI加速器、邊緣運算、客製化物聯網、雲端資料中心等應用於新一代7奈米及5奈米的IP平台，伴隨相關晶片需求強勁成長，在成長動能穩定及新技術應用蓬勃發展的帶動下，公司對今年營運展望樂觀，將持續穩步成長、締造新猷。