朋億去年12月 第4季及全年營收齊飆新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）今日公布2021年12月合併營收達8.85億元，再創單月新高，年增更達110.7％；2021年第4季及全年合併營收分別達21.78億元、62.60億元，皆同步繳出歷史新高記錄，並大幅年增139.76％、61.44％。

朋億表示，去年第4季業績創高，主要受惠半導體產業主要客戶於建廠、擴充產能需求暢旺，再加上大陸持續推動半導體產業自主化趨勢明確。

朋億表示，受惠全球5G、AI、電動車等應用趨勢發展，尤其在後疫情時代更進一步催化全球半導體產業掀起一波高速擴張期，亦為各國政府大力推動扶植之重點產業，由於朋億戮力深化兩岸半導體、綠能光電等市場接單表現，隨著兩岸半導體產業主要客戶持續加大新廠擴建、增設產能計畫，推升公司旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務等業績表現持續暢旺，2021年第4季半導體、綠能光電等產業營收比重分別為89％、5％，其中第4季半導體產業銷售更是大幅年增205％，由於朋億喜迎兩岸半導體產業大擴建時代來臨，皆係締造2021年第四季及全年營收皆同步繳出新高之亮麗成績。

展望2022年第一季，朋億持審慎樂觀看法。雖第1季適逢農曆春節使得工作天數少向為傳統淡季，但目前整體在手訂單仍為歷史新高水準，且看好台灣及中國半導體產業景氣仍持續保持樂觀，有助於挹注整體在手訂單出貨認列、以及業務接單動能同步升溫。

不僅如此，在各國政府積極推動半導體產業自主化與加速第三代半導體發展趨勢，朋億已成功取得第三代半導體產業客戶濕製程設備訂單，並進一步打入中國半導體封裝領域，加上持續強化自身技術能力，以高安全性、潔淨度、精確度及高穩定性等技術優勢，可望創造未來營運保持良好成長引擎。