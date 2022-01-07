十銓去年營收76.53億元歷史次高 今年拚年增二成
記憶體模組廠十銓（4967）今日公布2021年12月營收6.38億元，月減13.9%，但年增15.7%；2021年第4季營收20.07億元，季增13%；2021年全年營收76.53億元，年增2.0%。公司看好5G等需求成長，今年營收力拚年增二成，目標挑戰92億元。
十銓表示，2021年全年受疫情衝擊，導致長短料、供應鏈斷鏈、塞港缺櫃等狀況，十銓在逆境中適應變化拼成長，全年策略性產品銷量超越2020年。
十銓指出，目前市場電源管理、網通及車用IC等仍短缺，加上近期西安封城事件，使得供應鏈再次面臨調整產能與訂單策略，導致DRAM市場需求呈現波動 。
但十銓認為長短料短缺問題將逐步獲得改善，但後續疫情帶來的連鎖效應待觀察。不過整體而言，5G、IoT、資料中心、伺服等龐大的記憶體需求並未消失，只待拉貨動能重啟。
十銓積極搶攻全球市占率有成，旗下T-FORCE電競品牌占居全球第三，且在北美電商平台及各大國際媒體登上Best Sellers。
看好記憶體產業向上，公司持續拉高電競、工控高毛利產品占比，有助提升利潤。十銓2022年營運目標為年營收92億元，年增約二成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言