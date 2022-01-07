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群聯去年營收破600億元 潘健成：成功轉型高階儲存市場

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

快閃記憶體控制晶片群聯電子 (8299) 今日公布2021年12月合併營收49.93億元，月減近14%，但仍年增20%；2021全年度營收突破600億元，達625.57億元，年增29%，寫下歷史新高。

群聯表示，2021年12月PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增超過20%；工規控制晶片總出貨量年增超過21%。

此外，2021年PCIe SSD 控制晶片總出貨量年成長率將近115%，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量年增率將近30%，年度累計記憶體總位元數出貨量 (Total Bits) 也成長將近40%，雙雙刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成說明，2021年對群聯而言是充滿挑戰的一年，包括晶圓代工產能緊張、NAND Flash記憶體供給不足、以及相關上下游原物料與供應商漲價等問題，群聯也從中學習到許多寶貴的經驗，這些都將成為群聯下一波成長動能的養分。

潘健成強調，新冠肺炎疫情驅動世界各地的數位轉型，增加全球對於半導體產品以及NAND儲存裝置的需求；再加上5G 無線技術的普及，也直接帶動各種儲存應用的無上限成長動能，包含電競遊戲機、車用電子系統、工業電子裝置、雲端伺服器、AR/VR、以及各種邊緣運算設備等。

潘健成說，由於群聯轉型高階儲存市場成功，順利銜接這波全球數位轉型的趨勢，2021全年營收大幅成長。

潘健成進一步指出，2021年底進入傳統淡季，群聯為避免重蹈2021年資源不足等問題，已加緊籌備資源，蓄勢待發，並透過不斷強化研發投資，迎接來年持續成長的NAND儲存需求。

控制晶片 群聯 潘健成

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