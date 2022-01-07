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旺宏去年營收突破500億元 表現亮眼

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

記憶體廠旺宏(2337)今（7）日公布2021年12月營收為40.92億元，為歷年同期新高，去年第4季營收約145.45億元，僅季減2.9%，未受到淡季太大影；2021年營收首破500億元，年增約27%。

旺宏董事長吳敏求多次強調，旺宏已致力降低受記憶體景氣循環波動，去年因拓展車用、工控及醫療等應用有成，除了主力唯讀記憶體（ROM）拉貨動高居高不墜，在快閃記憶體領域，市占率也持續提升，其中NOR Flash領域，有機會奪下全球車用NOR Flash龍頭寶座。

旺宏的追求高品質策略，已反映在去年營收自4月後，連續九個月創歷年同期新高，預料獲利也將顯著提升 。

旺宏訂1月25日舉行法說會公布上季獲利以及展望。稍早吳敏求表示對去年第4季毛利率表現仍可期待外，今年NOR Flash仍會缺貨，價格看漲。

旺宏 快閃記憶體

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