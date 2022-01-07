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世界去年12月、第4季及全年營收都創新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布去年12合併營收達46.04億元，連二個月創歷史新高，月增5.4%、年增53.5%；第4季、全年營收也改寫歷史最佳紀錄。

世界業績寫下迭創佳績，反映訂單強勁，產能逐步推升也仍無法滿足客戶需求。

世界第4季營收達127.37億元，略高於原定的123億至127億元營運目標，季增7.23%，再創單季歷史新高。

世界去年總營收439.51億元，改寫年度歷史新高紀錄，年增32.7%，增幅高於整體半導體業的25%水準，原因台灣及新加坡廠都透過去瓶頸，提升產能，加上較佳的晶圓代工價格。

展望未來，因客戶需求依然強勁，世界產能持續供不應求，今年上半年產能利用率都將維持高檔水準，加上向友達購入編定為晶圓五廠已完成交割，公司將展開布建置新產能規模，有利今年營收和獲利再創新猷。

晶圓代工廠 營收

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