世界去年12月、第4季及全年營收都創新高
晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布去年12合併營收達46.04億元，連二個月創歷史新高，月增5.4%、年增53.5%；第4季、全年營收也改寫歷史最佳紀錄。
世界業績寫下迭創佳績，反映訂單強勁，產能逐步推升也仍無法滿足客戶需求。
世界第4季營收達127.37億元，略高於原定的123億至127億元營運目標，季增7.23%，再創單季歷史新高。
世界去年總營收439.51億元，改寫年度歷史新高紀錄，年增32.7%，增幅高於整體半導體業的25%水準，原因台灣及新加坡廠都透過去瓶頸，提升產能，加上較佳的晶圓代工價格。
展望未來，因客戶需求依然強勁，世界產能持續供不應求，今年上半年產能利用率都將維持高檔水準，加上向友達購入編定為晶圓五廠已完成交割，公司將展開布建置新產能規模，有利今年營收和獲利再創新猷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言