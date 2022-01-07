群聯去年12月營收49.93億元 年成長20%

快閃記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（7）日公佈2021年12月份營運結果，營收為49.93億元，年成長20%，合計2021全年度營收達625.57億元，年增29%，刷新歷史新高紀錄。

群聯指出，與前年同期比較，去年12月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過20%；工規控制晶片總出貨量成長超過21%；此外，全年度累計的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近115%，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量年增率將近30%，年度累計記憶體總位元數出貨量（Total Bits）也成長將近40%，雙雙刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成說明，2021年對群聯而言是充滿挑戰的一年，包括晶圓代工產能緊張、NAND Flash記憶體供給不足、以及相關上下游原物料與供應商漲價等問題，群聯也從中學習到許多寶貴的經驗，這些都將成為群聯下一波成長動能的養分。

潘健成指出，由於疫情因素，驅動世界各地的數位轉型，進而增加全球對於半導體產品以及NAND儲存裝置的需求，再加上5G無線技術的普及，也直接帶動各種儲存應用的無上限成長動能，包含電競遊戲機、車用電子系統、工業電子裝置、雲端伺服器、AR/VR、以及各種邊緣運算設備等。

潘健成強調，由於群聯轉型高階儲存市場成功，順利銜接這波全球數位轉型的趨勢，2021全年營收大幅成長，另外，潘健成補充，從2021年底開始，進入傳統淡季，群聯為避免重蹈2021年資源不足等問題，已加緊籌備資源，蓄勢待發，並透過不斷強化研發投資，迎接來年持續成長的NAND儲存需求。