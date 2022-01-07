快訊

第三劑疫苗間隔縮短12周 怎麼預約、選啥廠牌？整理8大QA報你知

桃機染疫事件最新11處確診足跡曝光 桃園首見百貨公司上榜

大單入袋 融程電去年營收創新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）今（7）日公佈2021年12月營收達2.41億元，年增33.9%、月增20.6%，第四季營收為6.23億元，季減8.8%、年增9.6%，2021年全年營收為25.02億元，年增35.5%，全年營收創下歷史新高。

融程表示，在海運塞港問題持續惡化，船期受到影響等逆風因素干擾影響訂單出貨，導致出貨不順，無法及時滿足訂單，但由於客戶拉貨動能不墜，後續訂單能見度維持良好，成長動能維持強勁，第三季營業利益率達到19.4%，創下單季歷史新高，產業耕耘效益顯現，業績表現優於超越台灣工業電腦同業。

融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，使去年營收達到年成長35%，現亦積極佈局今年第一季，致力維持公司原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，預期規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因此，公司目標維持2021年的毛利率在不低於34%的水準，因為規模經濟增加，採買原料成本下降，雖然面臨供貨短缺但都可以克服。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比通訊轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。

營收 融程電

延伸閱讀

研揚去年營收寫三高 訂單能見度達今年Q2

趨勢觀察／善用雲端平台 擁抱產業契機

美國專案拉貨動能增 維田去年12月營收創新高

麥當勞外送單16個套餐「能拆開下單嗎」 網友：不能怪客人

相關新聞

記憶體春燕來了？ 需求起飛DDR5供應鏈欲小不易

打從2021年下半年以來，外資券商與記憶體生產廠商對景氣爭論不休。大摩在8月結合旗下台、美、日、韓所有半導體分析師出具一份70頁的大報告，以「記憶體寒冬來臨」為大標

2022才開工四天 聯電砸18億擴產

不畏外界認為晶圓代工成熟製程產能恐陷入供過於求窘境，聯電持續積極擴產，根據公開資訊觀測站的資料，2022年甫開工不到一周...

聯電營收首度飛越2,000億 去年成長逾20%

晶圓代工廠聯電受惠需求強勁，昨（6）日公布去年12月合併營收首度站上200億元大關、達202.8億元，創新高，並推升去年...

京元電去年營收攀峰 接單動能強

測試大廠京元電（2449）昨（6）日公告去年12月營收達32.71億元，月增2.42%、年增38.07%，創單月新高，合...

網通廠後市看好

疫情期間推動線上會議、線上學習、網路串流影音、網路遊戲及線上電商進一步發展，帶動多人同時高速連網需求，導致網路終端設備升...

凌華雙利多 上月營收衝新高

工業電腦廠凌華（6166）受惠零組件供貨好轉，加上先前遞延的訂單陸續出貨，帶動去年12月營收一舉衝上歷史新高、達12.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。