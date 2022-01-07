大單入袋 融程電去年營收創新高

工業電腦廠融程電（3416）今（7）日公佈2021年12月營收達2.41億元，年增33.9%、月增20.6%，第四季營收為6.23億元，季減8.8%、年增9.6%，2021年全年營收為25.02億元，年增35.5%，全年營收創下歷史新高。

融程表示，在海運塞港問題持續惡化，船期受到影響等逆風因素干擾影響訂單出貨，導致出貨不順，無法及時滿足訂單，但由於客戶拉貨動能不墜，後續訂單能見度維持良好，成長動能維持強勁，第三季營業利益率達到19.4%，創下單季歷史新高，產業耕耘效益顯現，業績表現優於超越台灣工業電腦同業。

融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，使去年營收達到年成長35%，現亦積極佈局今年第一季，致力維持公司原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，預期規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因此，公司目標維持2021年的毛利率在不低於34%的水準，因為規模經濟增加，採買原料成本下降，雖然面臨供貨短缺但都可以克服。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比通訊轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。