農曆年前抽籤紅包股再一檔掛牌 瑞鼎開盤漲七成

農曆年前還有多檔新股上櫃掛牌，尤其是市價與承銷價有高差額的股票，都成為近期投資人熱烈參與抽籤的標的，今（7）日正式上市掛牌的瑞鼎科技（3592），每股承銷價308元，早盤以531元開出，上漲223元，漲幅72.4％，若在開盤賣出，中籤一張可進帳22.3萬元。

友達（2409）旗下驅動IC大廠瑞鼎今日上市掛牌，上市前公開承銷競價拍賣6,070張，吸引合格投標量39,097張，最低得標價格為496元、最高得標價格為600元，得標加權平均價格為505.55元，競價拍賣超額認購比率達6.45倍。

瑞鼎的公開申購部分，每股申購價格308元，公開申購張數1,517張，總合格件數65萬7,083件，中籤率僅0.23%。

瑞鼎今年前三季獲利創新高，累計前三季稅後純益30.89億元，每股純益46.95元，累計今年前11月營收224.82億元，年增74.54%，全年營收將可創下歷史新高，法人預估，明年營收成長可達雙位數。

瑞鼎以531元開出，一度拉升至542元，盤中漲幅67.2%。