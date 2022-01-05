閎康去年全年營收創新猷 今年三大業務動能仍強

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布2021年12月營收新台幣3.39億元，較109年同期成長7.73%，月增10.43%，2021年第4季營收新台幣9.14億元，QOQ 0.99%，累積110年營收新台幣33.61億元，年增9.8%，去年12月、第4季及全年營收同時創下歷史新高紀錄。公司看好三大業務今年動能強勁，業績可望再創新高。

閎康三大業務中受惠於小晶片（Chiplet）封裝及異質整合訂單持續湧入，設備利用率維持高檔。小晶片為半導體先進封裝技術之一，傳統晶片製造方法是在同一片晶圓上用同一種製程打造晶片，隨著微縮成本持續增加，並非所有的晶片皆需要使用先進製程。

為了達到降低功耗、提升速度、增加集成密度並同時降低成本之目的，Chiplet將電路分割成獨立小晶片，讓高效能晶片使用最先進製程製造，其餘晶片則使用符合經濟效益的製程製造，最後再進行整合。

隨著製程持續微縮，能夠整合的項目比以往更加多元，包括邏輯電路、射頻電路、感測晶片等之不同晶片皆可被整合，即所謂的異質整合，然而最大的挑戰來自封裝技術尚未成熟，發展過程中遇到來自互聯、材料、IP不成熟等等之故障，需反覆測試、驗證方能逐步完善技術，檢測實驗室即扮演發現原因及提供解決方案之角色。

閎康強調，該公司在分析領域發展已久，近期異質整合檢測訂單亦明顯增加，在設備滿載的情況下，有利於報價及毛利率表現。

有鑒於客戶需求強勁，閎康在上海、廈門、日本實驗室，相關設備皆有擴增計劃，且受惠於半導體需求持續向上，各類訂單亦持續增加，公司預計今年將於各實驗室擴增設備；隨產能陸續到位後，今年業績可望持續向上。