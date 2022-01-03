網友分享神「年報」 PTT航海王2021年海賺45億元

一年過去了，網友紛紛PO上「年報」，回顧一年的投資報酬率。其中有PTT網友2021一整年總計已實現高達45億元，未實現的還有將近5億元，網友們看到對帳單表示，「航海王！還不推爆」、「朝聖推」、「爸你回來了」。

神網友一一整理在不同券商的證券戶獲利，兆豐證券戶已實現獲利約4.24億，獲利率8%，未實現損益為1.87億。其中獲利最高的個股為合一（4743），其中一筆更是獲利高達40%，為網友賺進4千多萬。

元富證券戶則已實現獲利4.93億，未實現5千多萬，網友將資金全投入元宇宙飆股宏達電（2498），搭上話題熱潮，獲利大豐收。群益證券戶已實現獲利為6.64億，不過未實現損益方面目前虧損743萬。其他證券戶扣掉目前未實現的虧損，還是獲利滿滿。總計已實現獲利為32.57億元，未實現損益為2.29億元。

該網友2021年初股票淨值約4.8億元，經過一年後把其他尚未列出在PTT的帳戶損益一併納入，2021年的全年已實現近45億元，若包含未實現部位的損益，總淨值已來到50億以上。網友解析，讓其獲利大爆發的月份為2021年3月底至6月底，一共3個月的時間。