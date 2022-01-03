洋基工程拉開蜜月序幕 中籤戶最高賺6.6萬元

台股開紅盤，2022年第一個交易日就有新股上市掛牌，洋基工程（6691）今（3）日上市，順利拉開蜜月行情序幕，早盤以232元開出，較每股承銷價180元上漲52元，盤中一度拉升至246元，中籤的投資人若是賣在這個價位，一張可賺進6.6萬元，拿到新年第一個紅包。

洋基工程主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，目前資本額6.79億元，承銷價每股180元正式掛牌，為台股資本市場其他電子類股添加新生力軍。

富邦證資深副總經理吳春敏表示，洋基工程致力於無塵室及機電空調工程之技術整合，提供符合客戶所需之一條龍式機電系統集成工程服務；導入BIM 3D建築資訊模組技術，可在初期就降低施工誤差率，縮短建廠時程，提供客戶低成本、高品質、快速投產啟用之全方位整合統包工程。

吳春敏說，除了新建廠外，洋基工程也提供既有廠辦機電健診、設備配置優化及能源管理等服務，使客戶能降低能耗，進而節省營運成本。

董事長賴有忠表示，自1980年成立以來，初期從事承攬食品廠的冷凍工程，隨台灣經濟成長與產業演變，承攬項目逐步拓展至各產業廠房、辦公大樓之機電空調工程及高科技產業的無塵室工程。

洋基工程2020年度營收為53.54億元，毛利率14.70%，每股純益11.37元，客戶遍及各產業領導廠商，目前以高科技產業為主，最近三年度毛利率都能維持一定之水準；洋基工程去年累計前三季稅後純益年增131.58%，每股純益11.07元。

洋基工程早盤以232元開出，如果是在一開盤就賣出的中籤戶，一張獲利5.2萬元，盤中高點一度拉升至246，若是賣在盤中高點，一就可賺到6.6萬元，盤中股價維持在高檔，漲幅35.55%。