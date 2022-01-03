美系外資看好ABF向上週期 調高南電、欣興、景碩目標價
美系外資看好ABF產業向上週期， 預估未來幾年價格、需求將高度成長，供需吃緊將成為新常態，同步喊買ABF載板三雄，且調高目標價，南電（8046）由1,050元調高至1,150元，欣興（3037）由350元上調至400元，景碩（3189）由350元調高至400元。
美系外資最新報告同步給予ABF三雄買進評等，認為在先進封裝技術帶動下，將推升ABF三雄2021～2025年營收年複合成長率達65%，另外，在元宇宙等產業需求下，主要晶片包括CPU、GPU、網通和客製化晶片等將帶動ABF產業的成長。
美系外資同步給予南電、欣興、景碩買進評等，且同步調高目標價，南電今（3）日開高，盤中漲幅逾2%；欣興盤中漲幅0.86%；景碩盤中漲幅1.71%。
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