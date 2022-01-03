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AES-KY氣勢如虹 早盤大漲直逼2,000元大關

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電池模組廠新普旗下高價股小金雞AES-KY（6781）今（3）日延續去年漲勢，2022年一開盤就氣勢如虹，今日早盤該公司股價直逼2,000元大關，早盤盤中高點來到每股1990.00元，股價持續創高。

AES-KY去合併營收有望逾110億元，全年獲利可望創下歷年新高，業績高成長也讓AES-KY股價驚驚漲，累計去年2021年3月22日以每股168元上市掛牌至同年12月30日，以每股1825元作收，漲幅高達9.86倍，高居上市股之冠。

受惠於輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的需求持續增溫下，AES-KY獲利持續穩健增長。去年第3季單季合併營收29.18億元，年增率52.53%、季增6.4%；營業毛利10.52億元，年增率59.76%、季增6.4%。歸屬母公司稅後淨利6.1億元，較前一年同期大幅成長120.51%、季增10%，每股純益7.14元，優於去年第2季的7.01元。

該公司表示，展望未來，AES-KY仍以持續擴增新客戶、市場佔有率為目標，在研發能力與一站式客製化解決方案的優勢下，克服既有國際外在環境所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能、毛利率穩定發展，繳出漂亮的成績單。

AES-KY 電池模組

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