緯創高雄研發中心喬遷開幕 持續擴大在地投資與布局

緯創（3231）今（29）日舉行高雄研發中心喬遷開幕儀式，緯創副董事長黃柏漙以「緯創發展新視界，鼓動高雄新活力」為主軸，表達集團持續深耕高雄，擴大在地投資及布局。高雄市羅達生副市長、經發局廖泰翔局長，以及產官學醫等各界貴賓均到場致賀，共襄盛舉。

緯創於2015年透過高市府經發局媒合場地，順利成立高雄研發中心，以「台北薪資，高雄生活」的理念，招募及培育高雄在地優秀研發人才，負責研發大數據分析、機器學習及AR/VR等解決方案。2018年再擴編成立高雄研發中心第二辦公室，將人工智慧、物聯網，及雲端技術導入智慧製造、企業應用、智慧醫療、行動應用以及平台服務等多元專業領域。

緯創於2020年宣布在高雄成立第三辦公室，積極招募軟韌體及硬體、機構研發工程師，打造全方位研發中心。更在今年(2021)響應高雄市政府的號召，於12月進駐亞灣5G AIoT創新園區，加速5G AIoT應用服務的推動。

團隊進駐亞灣5G AIoT創新園區，積極發展5G AIoT的相關應用已獲獎肯定，近日參加由中華電信（2412）首次舉辦「5G創新應用大賽」，研發具有AI辨識工序的動作辨識專家系統，結合5G低延遲、大頻寬和大連結結合數據分析應用，獲得「第三名」及「智慧特別獎」榮耀。

緯創持續加碼投資高雄，黃柏漙表示：「緯創集團在高雄成立研發中心札根七年以來，累積共提供超過2,000個就業機會，進一步透過集團子公司高雄晶傑達光電科技(股)公司，拓展車載及工控產品相關製造領域，除承租前瞻創新大樓1、2層樓外，並於B3建築基地興建廠辦大樓，擴充智慧製造產能，招攬研發業務專業人才，將人工智慧、物聯網與自動化技術運用於生產、物流和供應商管理等，以研製顯示模組高附加價值產品，深化車載與工控相關布局。緯創預計在5年內創造3000個就業機會，與市府攜手打造高雄成為創新智慧幸福城市！」