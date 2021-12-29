力智競拍完成 得標加權均價803.69元

華碩旗下小金雞、核心電源管理IC廠力智電子預計明年1月13日掛牌上市，競價拍賣今（29）日開標，最高得標價格850.6元，得標加權平均價格為803.69元，承銷價589元，將在明年1月3~5日辦理公開申購，以目前興櫃股價估算，中籤者潛在獲利可望超過30萬元。

力智配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股7,050張，其中5,076張採競價拍賣方式承銷，競拍底價為507.76元，每標單最低為1張，最高為729張。

力智競拍，合格投標筆數為5,662筆，合格投標數量為27,832張，今日開標結果，得標筆數631筆，得標數量為5,076張，最低得標價格795元，最高得標價格850.6元，得標加權平均價格803.69元，得標總金額達40.79億元。

力智在競價拍賣完成後，預計在明年1月3~5日辦理公開申購，承銷價暫定為589元，明年1月13日將掛牌上市。

力智日前股價曾衝達931元，寫下新高，今日以875元開低，在開標之後股價往上拉升翻紅，一度拉升至931元，平歷史天價，盤中股價約在917元；若以今日盤中高價來計算，後續參與公開申購抽籤的投資人，每張可以賺進34.2萬元。

由於中美科技戰，功率半導體產業因車用、5G、AI帶動將持續成長，在大廠往高階市場發展，逐漸退出消費型領域時，力智積極搶占消費性市場，持續取代國外廠商，截至今年11月累計營收53.88億元，年增39.82%。

法人表示，電源管理IC在整個科技產業的發展上扮演不可或缺的關鍵角色，隨著5G、AI及未來元宇宙相關應用蓬勃發展，將帶動電源管理IC市場需求持續強勁，看好力智明年營運成長力道。