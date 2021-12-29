昔日股王再起 宏達電登YahooQ4十大爆紅台股榜寶座

Yahoo奇摩第4季十大爆紅台股榜宏達電（2498）受惠於元宇宙商機，重回市場目光焦點，奪下冠軍寶座；同集團的威盛（2388）也入榜位居第五名。

整體榜單則持續由中小型股攻占，其中以電子股最受矚目；排名第二、三名為主攻低軌道衛星題材的建漢（3062），投資人關注其產品線是否能拓展到WiFi 6、物聯網NB-IoT、5G FWA等領域，以及聚焦背光模組產品且11月單月營收創四年新高的中光電（5371）。

疫情帶動民間與企業通訊需求提升，通信及網路設備大廠合勤控（3704）前11個月營收創下歷史新高，排名第六。投資人同樣關注的還有太陽能模組廠安集（6477）及生產胎壓偵測系統與儲能系統的系統電（5309），分別名列第八與第九名。

平時較少上榜的生技股藥華藥（6446）因研發罕病新藥Besremi在美國上市，股價一路飆漲三倍以上，直登第四名，突顯新藥開發產業的變化特性。此外，受到科技業景氣熱絡影響，化學品供應鏈跟著吃補，化工股囊括以清洗、蝕刻印刷電路板與矽晶圓的電子級硫酸為主力產品的中華化（1727），以及近期在醫藥用化學品領域營收倍增的永光（1711），入榜第七、十名。