元宇宙題材熱 中環鎖漲停、逾13萬張買單排隊等

中環（2323）也將跨足元宇宙，預計明年由轉投資威秀影城攜手迪士尼，規劃明年推出結合電影周邊的NFT數位商品；搭上元宇宙熱潮，中環今（29）日跳空以漲停10.45元開盤後鎖死，盤中漲停及市價追買單超過13萬張。

中環投入區塊鏈、NFT（非同質化代幣）等前瞻技術域，發展雲端儲存商業模式及電影文創事業，董事長翁明顯透露，將跨足元宇宙市場，規劃明年推出結合電影周邊的NFT數位商品，未來不排除將旗下電競品牌、紅酒、美術收藏等發展NFT。

中環11月合併營收8.2億元，月增5.47%，創今年來高點，年減2.94%，累計前11月合併營收79.86億元，年減6.17%。

中環早盤以漲停開出後鎖死，股價重新站上面額，排隊買單超過13萬張；錸德也跟進強漲，早盤以10.4元開出，股價也拉升至漲停11.25元。