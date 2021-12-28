弘凱光電競價拍賣底價34.17元 明年1月19日上市

專業LED封裝製造大廠弘凱光電（5244）預計於明(2022)年1月19日掛牌上市，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股及過額配售，對外公開承銷總共6,895千股，其中5,436千股採競價拍賣，競價拍賣期間為2021年12月29日起至2022年1月3日止，競價拍賣底價34.17元，將於2022年1月5日上午10點開標。

弘凱光電有別於一般傳統LED封裝業務，主要朝向光能與電能結合之封裝領域發展，為LED產業鏈中游之專業封裝製造商，以持續深耕高品質及利基型市場，提供解決客戶問題之服務為長遠營運策略。弘凱光電成功開發iCLED及光電感測元件產品，並終端應用於藍牙耳機、電競周邊產品、智慧音箱、車用氛圍燈及玻璃顯示屏等，且該公司已取得日系及歐系車廠之國際大廠認證，其技術及產品品質深獲國際大廠客戶信賴。

弘凱光電今年前三季的營收為9.34億元，較去年同期成長51.04%；2021年前三季的每股盈餘為3.65元，高於去年同期之2.15元；另該公司營業毛利率持續成長，由2018年度之39.39%增加至2021年前三季之47.51%，未來仍可望維持高檔毛利率水準。

另外，弘凱光電截至2021年11月底止之累計營收躍升至11.26億元，較2020年同期成長40.57%，主要是受惠於終端應用於防疫檢測產品之紫外光LED訂單及終端應用於筆記型電腦之防側漏光LED訂單均成長，且弘凱光電開發新產品、新客戶有成，使弘凱光電2021年度之營收成長表現優於LED封裝同業。

此外，弘凱光電為擴展其營運產能，已於中國大陸江蘇省南通市興建新廠，預計將於2022年第四季完工及試產，並於2023年1月開始貢獻產能，為弘凱光電之營運規模挹注新動能，加上該公司持續擴展產品終端應用範圍，有助於弘凱光電未來營運表現呈現穩定成長之勢，未來成長動能樂觀可期。