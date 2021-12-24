大立光買回庫藏股結束 執行率50%
大立光（3008）今（24）日公告實施庫藏股結束，累計兩個月內買回自家股票672張，執行率50%，平均每股買回價格2,084元，大立光表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，因此未執行完畢。
大立光原計畫買回自家股票1,342張，買回區間價格2,025~3,300元，累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率為0.5％。
大立光11月合併營收43.52億元，月成長4%，為10個月來新高，大立光表示，預期12月拉貨動能不會比11月差。大立光累計今年前11月累計合併營收424.63億元，較去年同期衰退17%。大立光24日股價收2,445元，下滑15元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言