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大立光買回庫藏股結束 執行率50%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

大立光（3008）今（24）日公告實施庫藏股結束，累計兩個月內買回自家股票672張，執行率50%，平均每股買回價格2,084元，大立光表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，因此未執行完畢。

大立光原計畫買回自家股票1,342張，買回區間價格2,025~3,300元，累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率為0.5％。

大立光11月合併營收43.52億元，月成長4%，為10個月來新高，大立光表示，預期12月拉貨動能不會比11月差。大立光累計今年前11月累計合併營收424.63億元，較去年同期衰退17%。大立光24日股價收2,445元，下滑15元。

大立光 股票

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