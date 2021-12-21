中信證輔導ESG概念股昶昕 預計2022上半年掛牌

中國信託綜合證券輔導國內企業加入資本市場再創佳績，昶昕實業（8438）今（21）日通過證交所董事會審查，預計2022年上半年掛牌上市。

印刷電路板（Printed Circuit Board, PCB）廠、半導體及封裝廠製程中常剩餘廢液，昶昕為國內唯一回收廢液，再製成工業用原料銷售給礦場的公司，形成電子產業製程中的循環經濟，發展出特有產業鏈共生模式。昶昕近年改變營運策略，毛利率成長顯著，2021年前三季合併營收達新臺幣30.65億元，稅後淨利1.7億元，每股稅後純益（EPS）達2.74元，前三季營收及獲利即超越去年全年表現，創公司年度獲利新高。

PCB產業屬高污染產業，製程複雜，過程中使用多種化學藥劑及原料，現今全球環保意識高漲，若要落實永續生產、循環經濟，需透過環保革新帶來競爭優勢。昶昕於特用化學品的研發技術和再生能源專業能力深獲客戶肯定，與國內前幾大PCB廠皆有合作，近年陸續於中國大陸擴增產能，堅持「環保減排、化廢成金」的經營理念，歷經多年耕耘，已成為兩岸PCB產業循環經濟的指標廠商。

長期致力於循環經濟經營的昶昕，積極導入ESG（Environmental, Social, Governance）永續作為，打造生態農場、推動工廠節能、太陽能發電安裝服務及企業資源整合管理，希望在生產及營運的過程資源極大化，進而永續經營，創造企業品牌價值。

中信證券具豐富的國內企業承銷輔導經驗，今年陸續輔導多家企業成功登錄興櫃，包含可程式邏輯晶片（FPGA）ODM廠商一元素、毫米波雷達領導廠商為昇科、遠距醫療領導廠商晉弘、半導體光學公司澤米科技，以及ADAS系統領導商歐特明等。