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技嘉基本面表現亮眼 股價兩個月漲9成

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠於虛擬貨幣需求拉升，顯示卡持續吃緊，板卡廠11月營收表現亮眼，技嘉（2376）交出單月營收歷史次高的成績，股價也持續走升，今（13）日再衝高至162元，統計兩個多月來，股價在站上5日線、月線後往上攀升，短線漲幅超過9成，同時帶動映泰（2399）、微星（2377）、撼訊（6150）等板卡廠今日同步大漲。

技嘉11月合併營收118.35億元，月增8.34%，年增26%，創歷史次高紀錄，累計今年前11月合併營收1,142.14億元，年增46.62%；法人預估技嘉第4季營收仍維持高檔，今年每股純益（EPS）將有機會上看19.02元，創歷史新高，明年營收可望維持雙位數成長。

微星11月營收198.41億元，月減0.4%，年增27.0%，創歷史次高，累計今年前11月營收1,863.01億元，年增38.9%，創同期新高。

技嘉今日以157元開高後走高，一度拉升至162元，平2000年7月以來的高價，盤中漲幅4.91%，統計自10月6日走高以來，漲幅達94%，如果以8月20日低點80.5元來看，不到4個月的時間，股價漲幅超過1倍。

技嘉強漲，微星等股今日也跟進大漲，映泰24.3元開高後一度衝上漲停25.6元，盤中漲幅4.5%；微星也是開高走高，盤中漲幅3.31%；撼訊盤中漲幅1.37%。

營收 技嘉

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