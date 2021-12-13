航空雙雄外資買、營收亮 股價開高走低同步失守5日線

航空雙雄11月營收表現亮眼，長榮航（2618）貨運營收更創歷史新高，外資上周五同步買超航空股，但今（13）日兩家公司股價卻是開高走低，華航（2610）同步失守5日線及月線，長榮航跌落5日線之下，早盤成交量則是居居前兩大。

長榮航11月營收114.7億元，年增57.1%，其中，貨運營收101.6億元，客運營收4.8億元、其他營收8.2億元；累計今年前11個月營收915億元，年增11.8%；華航11月合併營收153.69億元，年增52.8%，其中，客運收入5億元，貨運收入140.9億元，年增61.7%。

兩家航空公司營收回復到疫情前水準，主受惠於航空貨運價格上漲所帶動，華航上周五獲外資買超34,682張，連二買，今日以28.9元開高，盤中翻黑一度下滑至27元，股價翻黑且跌幅擴大至近4%，早盤成交量居個股之冠，一舉滑落至5日線及月線之下。

長榮航上周五獲外資買超14,047張，連三買，今日以29.8元開高，早盤翻黑下滑至27.8元，盤中跌幅3.58%，5日線也失守，早盤成交量則僅次於華航。