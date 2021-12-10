美而快11月營收2.4億元 創最大年增幅

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

網紅流量變現電商集團美而快國際公告11月合併營收2.41億元，較上月及去年同期成長分別10.5％與53.0％，為今年以來最大的年增幅表現，累計1-11月合併營收24.83億元，則較去年同期成長32.5％。

受惠電商行業年度大型活動「雙11」檔期，美而快串連集團各網紅服飾品牌推出多項優惠活動，以及旗下金流科技公司fasney響應政府振興五倍券政策，推出「五倍券＋fa券｣加碼優惠，大幅推升公司電商事業11月營收衝上1.99億元，創下歷史新高。去年併入網紅服飾品牌，進一步帶動11月整體營收較去年成長53.0％，達2.41億元，為今年以來最大的年增幅表現。

美而快表示，從「雙11」及「1212」兩檔電商大型購物節活動，再延續到耶誕節，旺季效益已自11月開始顯現。根據資策會今年最新調查結果顯示，台灣消費者最常消費的電商購物節前五名分別為「雙11」、「99」、「雙12」、「618」及「心禮節」。其中，「雙11」的消費族群普遍將消費行為延續至「雙12」，電商業者亦傾向將「雙11」戰線延長至「雙12」，除了可稍微緩解「雙11」商品爆量，出貨卡關的問題，亦可以趁勢提升整體銷量及業績。

美而快進一步表示，除了電商購物節等活動檔期外，第4季會推出主打秋冬服飾單品的行銷活動，並透過直播帶貨、一頁式團購等行銷模式，衝刺限時限量商品的銷量，進一步提升電商事業營收表現。累計今年1-11月，美而快電商事業占整體營收比重達75.1％，11月單月占比更來到82.5％，公司期許未來電商事業能維持在8成以上。

展望未來，美而快仍會積極擴展電商事業版圖，集團將持續發展網紅經濟，培養更多網紅品牌，尋求更多跨業種拓展電商市場的機會，以提升集團在電商市場的市占率，並藉由資料蒐集與數據分析達到「精準行銷」，促進網紅流量變現商業模式創造更高的投資回報率，穩定集團營運成長動能。

電商 營收 網紅

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