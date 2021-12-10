安馳11月營收4.98億 年增18.6％

安馳（3528）今日公告2021年11月營收為新台幣4.98億元，年增18.6%；累計前11月營收為58.83億元，年增26.9%，均創歷年同期新高，主要在於公司人工智慧物聯網（AIoT）以及5G高速傳輸相關高階應用整合方案的出貨量持續成長。

安馳表示，全球疫情加速智慧工廠及高速傳輸發展，客戶對於工業控制、高速傳輸及自動化測試設備需求明顯提升，其中5G高速傳輸、邊緣運算加速器、IC驗證平台、智能檢測設備、遠端即時監控等利基型應用產品為今年公司主力產品，出貨量成長最為明顯。

安馳表示，公司今年推出一系列人工智慧物聯網（AIoT）相關整合方案，結合ADI高精度的AC/DC轉換器及各項傳感器、LTC的高效電源模組，與5G傳輸用的射頻整合晶片等，提供工業電腦及伺服器客戶雲端伺服器、邊緣運算加速器、智能檢測設備、遠端即時監控等利基型整合方案，出貨量持續成長。

安馳表示，賽靈思（Xilinx）產品線今年主攻半導體IC驗證平台、雲端及邊緣運算加速器，及自動化測試機台，下半年開始推出5G開放式無線電接取網路（Open Radio Access Network，O-RAN）相關高階網路通訊設備，以獲得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單；而Xilinx下半年推出新產品線Kria 自適應系統模組SOM (System on module)，加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺、智能鏡頭、安全工業等端應用的部署(Edge Deployment)，持續優化產品組合。

安馳進一步表示，新代理產品線部分，Qorvo出貨量較去年同期大幅成長，主要來自5G基地台及小型基站（Small Cell）等骨幹網路相關產品出貨量增加，而公司下半年引進安森美（onsemi，NASDAQ：ON）的高階工控與自動化感測晶片，以及鈺群（eEver）的Type C快充晶片等，將搭配既有代理產品線，提供客戶更完整的客製化整合方案，為公司營運再添成長動能。