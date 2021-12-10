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仁寶秀元宇宙肌肉 盤中股價跳空上揚

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

仁寶（2324） 在外資認為其11月營收優於預估，加上推出全球第一款APAL 5G混合實境智慧眼鏡，仁寶今（10）日股價跳空上揚1.8%，強勢挑戰波段新高。

仁寶11月營收則連五個月站穩千億元，單月營收1232.92億元，月增5.5%、年增15.4%，改寫單月次高，累計今年前11月營收也首度突破兆元大關，達 1.1079 兆元，年增 18.6%，創下歷年同期新高。

出貨方面，仁寶10月筆電出貨為530萬台，月增3.82%、年增15.22%，累計前11個月筆電出貨則達5180萬台、年增 23.63%，超越去年全年。

仁寶也宣布推出XR Cube雲端服務平台以及全球第一款APAL 5G混合實境智慧眼鏡，結合仁寶的軟硬體技術優勢以及各領域策略夥伴，建構一個與真實世界完全融合的虛擬世界，加速實現「元宇宙」在各產業與民眾生活情境中。

仁寶5G智慧應用解決方案規模完整，從5G RAN (含小基站及邊緣運算電腦MEC)、5G 通訊模組、5G 無線網路分享器到5G智慧穿戴裝置等創新產品一應俱全。其中，XR (延展實境) 應用更是從2016即開始佈局。仁寶表示，推出的全球第一款5G混合實境智慧眼鏡正式量產後，結合XR Cube雲端服務平台，將可完成AI降噪技術與雲端平台的整合，在工業領域上廣泛應用。

仁寶 5G 雲端服務

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