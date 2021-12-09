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群聯11月營收58.03億元 單月歷史次高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）今 (9)日 公布2021 年11月合併營收為58.03億元，年增38%，也是單月歷史次高。報系資料照／記者胡蓬生攝影
快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）今 (9)日 公布2021 年11月合併營收為58.03億元，年增38%，也是單月歷史次高。報系資料照／記者胡蓬生攝影

快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）今 (9)日 公布2021 年11月合併營收為58.03億元，年增38%，也是單月歷史次高；累計前11月；合併營收575.64 億元，年增30%，創歷年同期新高。

群聯表示，和去年同期比較 ，11月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過97%;工規控制 晶片總出貨量成長近145%。

此外，年度累計至11月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量 年成長率超過 127%，創歷史同期新高;工規控制晶片總出貨量年增率將近 30%，年度累 計記憶體總位元數出貨量 (Total Bits) 也成長將近 42%，刷新歷史同期新高。

雖然11月已經接近 2021 年度的尾聲，但群聯表示，全球客戶為了迎接歐美市場每年底的購物旺 季，均已在第3季陸續備貨提升庫存，因此第4季 B2B 客戶採購需求放緩符合預期。然而，由於群聯彈性的營運模式以及多元化市場經營，再加上獨創的一石四 鳥的策略 (IP 授權、NAND 控制晶片銷售、ASIC設計服務、NAND儲存模組ODM方案)，群聯依舊繳出了亮眼的成績單。

此外，雖然市場對於記憶體產業需求出現雜音，然而，由於DRAM與 NAND 市場需 求截然不同，NAND儲存需求將在5G無線傳輸技術的帶動下，所有電子系統的儲 存容量將持續上升，長期而言，整體NAND儲存市場更將呈現無天花板上限的成 長潛力，這都將對群聯的長期營收與獲利有正面的挹注。

群聯

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