樺漢布局「產業元宇宙」傳捷報 成為NCR戰略合作夥伴

樺漢(6414)今日公布11月合併營收，受惠於AIoT、5G、Cloud推進客戶需求保持良好成長動能，加上缺料問題已逐漸緩解，部分遞延訂單亦如預期出貨，創造旗下三大事業體營運規模穩健放大，11月營收再度飆破百億元，達100.53億元，月增25.7％、年增29.6％，改寫歷史單月營收同期新高、歷史次高佳績 ；累計前11月營收新台幣844.94億元，年增14.4％，已超越去年全年度營收總和。

樺漢結合 Google Cloud 共同推動「翰成數位」進行數位轉型升級，不僅大幅提升整體播放品質，亦結合大數據分析與 AI 演算，進而達成預判客戶行為、產品推薦等，有效取得最大商業價值，未來樺漢更將AR/VR/3D技術導入，並縮短虛擬與實體間的距離，樺漢正式將「商業元宇宙」領域落地。

樺漢「產業元宇宙」將再下一城。近期也與金融業的全球企業技術客戶-NCR戰略性合作，納入NCR位於匈牙利布達佩斯的工廠，結合樺漢先進的設計、製造與全球供應鏈系統等全方位服務，並融合AIoT雲服務平台，全面建構布達佩斯廠成為全球首座全方位的「智慧化 + 數字科技 + 雲」升級之雲工廠，實現「工業元宇宙」第一步。

樺漢此戰略布局也助力擴大歐洲業務發展，將提供智慧金融和智能零售客戶完整雲軟硬整合平台的解決方案，協助客戶打造全球獨特數位銀行與零售市場領導地位，並拉升樺漢集團的市場有率。